«القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة لحديثي التخرج بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات التمويل بالدقهلية براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أخصائيين ائتمان من الجنسين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ، وأن يكون من حديثي التخرج.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01010823366، أو التوجه لمقر الشركة في السنبلاوين، المنصورة، أمام الإدارة التعليمية، الدقهلية.