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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«جالا وترى» حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 11:15 م
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم السبت حفل "جالا وترى" لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودى المدير الفنى للأوركسترا وبقيادة المايسترو حسن شرارة.

تضمن برنامج الحفل أعمال من عصر الباروك مثل شاكون للفيولينة، والوتريات أداء العازفة الشابة رنا عبد الوهاب، كونشرتو للتشيللو لكارل ايمانويل باخ أداء الطالب الموهوب محمد الصايغ، كونشرتو لآله الهارب للمؤلف ديترسدورف أداء صوليست الهارب أميرة حامد.

كما حرص الأوركسترا على أداء مقطوعة روندو وصوناتا عربية للموسيقار الراحل عطية شرارة.

يشار أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس فى عام 2004 على يد المايسترو الراحل جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شارك فى مهرجانات فنية عديدة داخل مصر وخارجها، ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

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