تامر مرسي يطرح برومو «لعبة نيوتن» لـ«منى زكي»



ويأتي ذلك في ظل نشاطها الفني بشكل عام بعد فيلمها الأخير الصندوق الأسود الذي قدمته مع مصطفى خاطر ومحمد فراج وحقق مردودًا فنيًا كبيرًا، كما تستعد بعد رمضان لعمل آخر في السينما باسم القاهرة مكة تعد له منذ سنوات طويلة.

طرح المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي، البرومو الرسمي لمسلسل "لعبة نيوتن" الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي، وكان يحمل عنوان "تقاطع طرق"، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.مسلسل "لعبة نيوتن"، من محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، وعائشة بن أحمد ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.وتعود النجمة منى زكي بمسلسل ينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والتشويق من خلال مهندسة زراعية تعمل في مزرعة أحد رجال الأعمال وتتزوجه وبعد فترة تكتشف أسرارًا مهمة وخيانته التي لا تسمح بها وتدخل في مرحلة صراعات كبيرة تحاول الخروج منها مع الأحداث ليظهر لها رجل آخر في حياتها.ويمثل هذا المسلسل عودة الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.