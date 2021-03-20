إحالة المتهمين بالتشاجر في الهرم وإصابة سائق للمحاكمة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة المتهمين بالتشاجر فى منطقة الهرم، وإصابة سائق بطلق نارى إلى المحاكمة الجنائية.وكانت مشاجرة قد نشبت بين مهندس و3 سائقين "توك توك" بمنطقة الهرم، بسبب الخلاف على أولوية المرور، ما أسفر عن إصابة سائق بطلق نارى، وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الهرم، وإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مهندسًا يقود سيارته، تشاجر مع سائق توك توك، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتدخل اثنان من زملاء السائق لمناصرته، ما دفع المهندس لإطلاق النار من سلاح مرخص أسفر عن إصابة أحد سائقي التوك توك.