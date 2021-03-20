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الثقافة

أمل الشربينى: إلى أمى.. وصاياك رسمت طريقى

السبت 20/مارس/2021 - 09:56 م
أمل الشربيني
أمل الشربيني
خالد حماد
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تحتفي مصر بعيد الأم، وهو الاحتفال الذي ظهر مطلع القرن الفائت، ويأتي ذلك بغرض تكريم الأمهات، وفي عالمنا العربي وقع اختيار 21 مارس ليكون عيد الأم، وعن الأم وعيدها اختارت "الدستور" أن يكتب المبدعين رسائل تعبر عن الأمتنان والمحبة لأمهاتهم في عيد الأم.

وكتبت الشاعرة والمترجمة أمل الشربيني رسالتها إلى والدتها تقول فيها: "أمي الحبيبة.. منذ كان الصباح صوتك، وليس ثمة صباح يخلو من رائحة غنائك. تهزين الفراش برفق، وتنادينني لأنهض وأتهيأ ليوم جديد أواجه فيه حياة صاخبة مليئة بالأصوات الناشزة بقلب طفلة تظن أن أقصى حدود العالم هي ما يبلغه صدى اهتزازات أحبالك الصوتية. يختلط في الحلم نداء إذاعة "صوت العرب" للإعلان عن تمام السادسة صباحا، ورنين الملاعق وصك الأكواب في المطبخ على بعد من غرف نومنا أنا وإخوتي، ممتزجا بدندنتك الرائقة المنسابة مع شريفة فاضل، " أمانة لا تجرحني، أمانة لتفرحني"، فلا أعد أميز بين حلاوة صوتك الطازج وشجن صوتها المُغلَّف".

وتتابع: "هناك على عتبة الباب القديم، أترك صوتك الرخيم بعد أن شاب الحنان فيه نبرة الجدية، وأنتِ ترتبين لي ياقة المريلة، وتضعين الساندويتش الساخن في حقيبتي الصغيرة، ثم تدسين المصروف في جيبي لأن يداي ممتلئتان بالزمزمية والكتب الإضافية التي لم تسعها الحقيبة، ثم تودعينني بالوصايا الثلاث التي طالما كانت مسلاتي في اجتياز الطريق الطويل إلى المدرسة من كثرة ترديدي لها حتى لا أنسى– "لا تكلمي الغرباء"، "لا تتركي أخويك في طريق الذهاب أو الرجوع ولا يغيب أيهما عن عينيك حتى لا يسرقهما الوقت في اللعب ويفوتا طابور الصباح"، "لا تضيعي مفتاح البيت، فنحن لا نضمن الظروف الطارئة!". أودع هذا الصوت على أمل أن أعود في الظهيرة لأسمعه يشدو من خلف باب البيت قبل أن أدق عليه لتفتحيه، فأطمأن إلى أن الظروف الطارئة ضلت السبيل إلينا في هذا اليوم السعيد، وإلى أنني على وشك أن ألقى استقبالا ملكيا يليق بمغامرة طروادية واجهت المخاطر الجسام لتحفظ الوصايا الثلاث، وتعود إلى البيت سالمة بلا تيه شبه أبدي ولا هزائم كبرى".
وأضافت: "تلك الوصايا رسمت لي طريق حياتي حين أبعدني الوقت عن صوتك وانشغلت بصوتي الذي ظل يردد ما قرأتِ عليَّ في كل صباح. فلم أتكلم إلى "الغرباء" الذين لم أفهم سببا لوجودهم في حياتي بلا مبرر، وبنيت جدارا من أغنياتك بيني وبينهم منع ضجيجهم من التسرب إلى أذني، ولم أترك "أحلامي" تسقط مني في الطريق الطويل بعد أن حاول الوقت أن يسرقها وفشل، ولم أضيع "مفتاح" شخصيتي المتفردة حتى لا يجده من الأشقياء من يرغب في تزييف نسخة عنها ويقنعني بأنها (أنا) فلا أعود أعرف نفسي".

وتختم الشربيني: "إليك يا أمي، إلى صوتك العتيق الضارب بجذوره في القلب والروح، أهدي (أمل) بكل ما أصبحته، ليظل صوتك يحملني إلى أبعد نقطة على حدود عالمه الرحب ليبقيني محلقة على جناحيه".

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