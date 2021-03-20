إحباط تهريب سجائر أجنبية الصنع بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار القاهرة، برئاسة أحمد سعد، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت اشتبه حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية في أحد الركاب الذى يحمل الجنسية العربية حاول الاندساس والخروج وسط جروب سياحي.وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أو في حقائبه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص فتلاحظ وجود كميات من السجائر داخل الحقائب.بالعرض على أسامة محمد دياب، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة من سامح أمين الجبار مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول وعبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 320 خرطوشة سجائر ماركة Heets داخل حقائبه.تم الجرد والتحريز بلجنة مكونة من جورج صفوت وسامي نبيل وعبد الرحمن سيد تحت إشراف محمود سعيد جوهرقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.