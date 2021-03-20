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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«الرحيل أقرب».. ماذا يكشف طالع محمد صلاح خلال الفترة المقبلة؟

السبت 20/مارس/2021 - 11:37 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام جمال
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حالة من التخبط يعيشها اللاعب محمد صلاح بسبب الأنباء المتداولة والمنتشرة عن رحيله من فريق ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي من مواليد برج الجوزاء، حيث أنه من مواليد 15 يونيو 1992.

ويتميز مولود برج الجوزاء، بأنه قادر على التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح، ويمتلك أسلوبا مميزا عند التحدث مع الآخرين؛ مما يساعده على تحقيق النجاح.

كما أن مولود برج الجوزاء يتكيف بسهولة مع الأشخاص والبيئات المختلفة، ولا يمانع من إجراء التغييرات بحياته وتجربة أمور جديدة، الامر الذى قد يرجح كفة الرحيل للفرعون المصرى.

ويعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التي تنتمي إلى مواليد الفترة التي تقع ما بين يوم 21 من شهر مايو وحتى يوم 20 من شهر يونيو، حيث يحتل الجوزاء المرتبة الثالثة في تصنيفه بين الأبراج ويتأثر مواليده بكوكب عطارد.

ويعتبر الطموح والبحث عن النجاح من الصفات التي يتميز بها مولود برج الجوزاء، بالإضافة الي السعي وراء كل ما هو جديد، الأمر الذي يرجح فكرة الرحيل عن الفريق الانجليزي.

من جانبها توقعت خبيرة الأبراج والفلك العراقية جاكلين عقيقي، بمزيد من النجاحات بالنسبة لمولود برج الجوزاء بالإضافة إلى استقرار على الصعيد العاطفي.

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