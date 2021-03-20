إطلاق مبادرة لبيع منتجات مواد البناء بخصومات

كشفت مصادر لـ«الدستور» عن أن عددًا من جمعيات اتحاد المستثمرين بالمحافظات تعتزم إطلاق مبادرة لبيع صناعات مواد البناء وعليها خصومات كبيرة؛ تماشيًا مع مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية.وأشاد عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بمبادرة التمويل العقاري، مؤكدين أنها ستنعش السوق العقارية، إضافة إلى تنشيط حركة إنتاج مصانع مواد البناء مثل الحديد، الطوب، الأسمنت وغيرهما، ما سيؤدي إلى توفير فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة.وتشارك مصانع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالمحافظات في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.