4 أشقاء يحررون محضرًا باختفاء جثة والدهم من مقبرته ببني سويف

حّرر 4 أشقاء بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم السبت، بلاغًا بمركز الشرطة، باكتشافهم عدم وجود جثة والدهم المدفونة منذ عامين في مقابر الأسرة بقرية "العجرة" بدائرة المركز.وتلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن جنوب بني سويف، بلاغا من "ا.م.ا" سائق، مقيم بمدينة الفشن، بأن أحد أفراد الأسرة وهو الابن الأوسط توجه برفقة والدته وأشقائه لزيارة والدهم المتوفي منذ عامين في مقابر قرية العجرة التابعة لدائرة المركز.حيث فوجئوا بآثار هدم وتحطيم للمقبرة داخل حوشهم الخاص واختفاء جثة والدهم، وعقب ذلك تواصلوا هاتفيا بشقيقهم الأكبر الذي حضر إلى المكان وتوجه لتحرير محضر بمركز الشرطة.وأكد في أقواله، أنه أثناء ذهابه مع أشقائه لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة بقرية "العجرة" التابعة لمركز الفشن فوجئوا بهدم المقبرة وعدم وجود جثة والدهم، وتم تحرير محضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن.وقال أحد العاملين في المقابر رفض نشر اسمه إن كل ما يقال غير حقيقي ومخالف للواقع، ولا أحد يستطيع انتهاك حرمة الموتى، ووالدهم المدفون منذ عامين في مكانه بالمقبرة ومغلقة بباب، ولم ينقله أحد، ومقبرتهم موجودة ويعلمون ذلك، أما ما يتداول عن هدم مقبرة فهي ليست ملكهم وغير خاصة بهم.