اليونان تسجل 2535 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، السبت، تسجيل 2535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت البيانات إلى أن الحالات المسجلة تمثل انخفاضا في أعداد الحالات إذ سجلت اليونان الجمعة 2785 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.كما سجلت اليونان 60 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 7 آلاف و421 حالة وفاة.وأشارت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان إلى تزايد الضغط على المنظومة الصحية في اليونان إذ ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى 672 حالة.