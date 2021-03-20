سيد رجب يرد على شائعة وفاته: «بصور ومش فاضي»

كشف الفنان سيد رجب عن أن حالته الصحية بخير، وأن الشائعات التى أطلقت عليه الفترة الأخيرة لا أساس لها من الصحة.وأضاف سيد رجب فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه ليس لديه وقت لمتابعة ما يكتب عنه لأنه يُقسم وقته في التصوير بين ثلاثة أعمال درامية المقرر عرضها في ماراثون رمضان المقبل.والأعمال هي: مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سلامة وسمية الخشاب، ومسلسل "لعبة نيوتن" مع مني زكي ومحمد ممدوح، ومسلسل "كل ما نتفرق" مع المخرج كريم العدل وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وريهام حجاج.