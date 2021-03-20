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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى إصابات كورونا في المغرب يصل لـ491 ألفًا و463

السبت 20/مارس/2021 - 10:03 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، عن تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثماني حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491 ألفًا و463 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 468 ألفًا و807 حالات.

كما سجلت إحصائيات الوزارة ثماني حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 8763 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19" وصل إلى نحو 4 ملايين و264 ألفًا و168 شخصًا.

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