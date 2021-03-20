نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح ضوابط التجديد الدينى وشروطه

تحدث الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عن التجديد في الفكر الإسلامي وضوابطه وشروطه، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لمسألة التجديد، باعتباره ضرورة ملحة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والإرهاب المسلح باسم الدين.ووذكر "الأمير"، في كلمته الافتتاحية، اليوم، بمؤتمر "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة" بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وبالنيابة عن رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، أن قانون التجديد في الفكر الإسلامي هو بالأساس قانون قرآني خالص، مؤكدا على أن الاجتهاد في غير النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من الضروريات التي تفرضها علينا مقتضيات العصر، ومجريات الأحداث فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية، ومجالات الحياة الإنسانيَّة الأخرى، مثل الأحكام المدنيَّة والدستوريَّة والجنائيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والسيرة الاجتماعية والبيع والشراء، وأنظمة الحُكم والعلاقات الدوليَّة والآداب العامَّة، وعادات الناس في المسكن والمأكل والملبس.. وما إلى ذلك.ونوه إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر في قضية التجديد، مشيرا إلى ما قاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير 2020، حيث قال فضيلته: "إن الإسلام ظلَّ - مع التجديد - دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل في معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم".وأضاف الأستاذ الدكتور أبو زيد الأمير أن مسألة التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية متشعبة للغاية ومترامية الأطراف.حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور رضا إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون البيئة والمجتمع، والقس بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ وراعي كنيسة مارجرجس بدسوق، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور جمال الهلفي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والأساتذة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة.