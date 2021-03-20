رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح ضوابط التجديد الدينى وشروطه

السبت 20/مارس/2021 - 09:29 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
طباعة
تحدث الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عن التجديد في الفكر الإسلامي وضوابطه وشروطه، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لمسألة التجديد، باعتباره ضرورة ملحة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والإرهاب المسلح باسم الدين.

ووذكر "الأمير"، في كلمته الافتتاحية، اليوم، بمؤتمر "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة" بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وبالنيابة عن رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، أن قانون التجديد في الفكر الإسلامي هو بالأساس قانون قرآني خالص، مؤكدا على أن الاجتهاد في غير النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من الضروريات التي تفرضها علينا مقتضيات العصر، ومجريات الأحداث فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية، ومجالات الحياة الإنسانيَّة الأخرى، مثل الأحكام المدنيَّة والدستوريَّة والجنائيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والسيرة الاجتماعية والبيع والشراء، وأنظمة الحُكم والعلاقات الدوليَّة والآداب العامَّة، وعادات الناس في المسكن والمأكل والملبس.. وما إلى ذلك.

ونوه إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر في قضية التجديد، مشيرا إلى ما قاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير 2020، حيث قال فضيلته: "إن الإسلام ظلَّ - مع التجديد - دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل في معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم".

وأضاف الأستاذ الدكتور أبو زيد الأمير أن مسألة التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية متشعبة للغاية ومترامية الأطراف.

حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور رضا إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون البيئة والمجتمع، والقس بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ وراعي كنيسة مارجرجس بدسوق، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور جمال الهلفي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والأساتذة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة.

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«ديلي ميل»: كورونا ظهر في «هوبي» قبل «ووهان» بشهرين

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«بونو» حارس إشبيلية يسجل هدفا ويقود فريقه للتعادل مع بلد الوليد

فوز برايتون على نيوكاسل 3-0 فى الدورى الإنجليزى

الأهلى يفوز على المعادى فى دورى كرة اليد للسيدات

نيس يفوز على مارسيليا 3-0 فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلى

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب