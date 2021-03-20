نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح ضوابط التجديد الدينى وشروطه
السبت 20/مارس/2021 - 09:29 م
إسلام أبوالمجدطباعة
تحدث الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عن التجديد في الفكر الإسلامي وضوابطه وشروطه، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لمسألة التجديد، باعتباره ضرورة ملحة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والإرهاب المسلح باسم الدين.
ووذكر "الأمير"، في كلمته الافتتاحية، اليوم، بمؤتمر "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة" بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وبالنيابة عن رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، أن قانون التجديد في الفكر الإسلامي هو بالأساس قانون قرآني خالص، مؤكدا على أن الاجتهاد في غير النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من الضروريات التي تفرضها علينا مقتضيات العصر، ومجريات الأحداث فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية، ومجالات الحياة الإنسانيَّة الأخرى، مثل الأحكام المدنيَّة والدستوريَّة والجنائيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والسيرة الاجتماعية والبيع والشراء، وأنظمة الحُكم والعلاقات الدوليَّة والآداب العامَّة، وعادات الناس في المسكن والمأكل والملبس.. وما إلى ذلك.
ونوه إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر في قضية التجديد، مشيرا إلى ما قاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير 2020، حيث قال فضيلته: "إن الإسلام ظلَّ - مع التجديد - دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل في معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم".
وأضاف الأستاذ الدكتور أبو زيد الأمير أن مسألة التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية متشعبة للغاية ومترامية الأطراف.
حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور رضا إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون البيئة والمجتمع، والقس بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ وراعي كنيسة مارجرجس بدسوق، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور جمال الهلفي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والأساتذة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة.
ووذكر "الأمير"، في كلمته الافتتاحية، اليوم، بمؤتمر "تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة" بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وبالنيابة عن رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، أن قانون التجديد في الفكر الإسلامي هو بالأساس قانون قرآني خالص، مؤكدا على أن الاجتهاد في غير النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من الضروريات التي تفرضها علينا مقتضيات العصر، ومجريات الأحداث فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية، ومجالات الحياة الإنسانيَّة الأخرى، مثل الأحكام المدنيَّة والدستوريَّة والجنائيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والسيرة الاجتماعية والبيع والشراء، وأنظمة الحُكم والعلاقات الدوليَّة والآداب العامَّة، وعادات الناس في المسكن والمأكل والملبس.. وما إلى ذلك.
ونوه إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر في قضية التجديد، مشيرا إلى ما قاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير 2020، حيث قال فضيلته: "إن الإسلام ظلَّ - مع التجديد - دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل في معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم".
وأضاف الأستاذ الدكتور أبو زيد الأمير أن مسألة التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية متشعبة للغاية ومترامية الأطراف.
حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور رضا إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون البيئة والمجتمع، والقس بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ وراعي كنيسة مارجرجس بدسوق، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور جمال الهلفي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والأساتذة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة.