حملة تموينية مكبرة بأسواق الأقصر
السبت 20/مارس/2021 - 10:16 م
هدى الأميرطباعة
قامت مديرية التموين بالأقصر، اليوم، بحملة تموينية تفتيشية بناحية حى الفيروز - بندر الأقصر بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والثلاجات لمعرفة مدى التزام المحال التجارية بالقرارات والقوانين التموينية، وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة وأسفرت الحملة عن الاتى:-
ضبط عدد 23 قرص جبنة رومى بأجمالى وزن 270 كيلوجراما متغيرة فى خواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف وبها أعفان وفطريات سوداء وغير صالحة للاستهلاك الادمى ومنتهية الصلاحية.
كما تم ضبط ٣٠٠ كرتونة ايس كريم باجمالى ٩٠٠٠ عبوة مجهولة المصدر بأحد مخازن ثلاجات التجميد غير المرخصة.
وتحرر محضر ٣٩٣ جنح أمن دولة ضد ث ع ح، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.
ضبط عدد 23 قرص جبنة رومى بأجمالى وزن 270 كيلوجراما متغيرة فى خواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف وبها أعفان وفطريات سوداء وغير صالحة للاستهلاك الادمى ومنتهية الصلاحية.
كما تم ضبط ٣٠٠ كرتونة ايس كريم باجمالى ٩٠٠٠ عبوة مجهولة المصدر بأحد مخازن ثلاجات التجميد غير المرخصة.
وتحرر محضر ٣٩٣ جنح أمن دولة ضد ث ع ح، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.