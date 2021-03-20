حملة تموينية مكبرة بأسواق الأقصر

قامت مديرية التموين بالأقصر، اليوم، بحملة تموينية تفتيشية بناحية حى الفيروز - بندر الأقصر بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والثلاجات لمعرفة مدى التزام المحال التجارية بالقرارات والقوانين التموينية، وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة وأسفرت الحملة عن الاتى:-ضبط عدد 23 قرص جبنة رومى بأجمالى وزن 270 كيلوجراما متغيرة فى خواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف وبها أعفان وفطريات سوداء وغير صالحة للاستهلاك الادمى ومنتهية الصلاحية.كما تم ضبط ٣٠٠ كرتونة ايس كريم باجمالى ٩٠٠٠ عبوة مجهولة المصدر بأحد مخازن ثلاجات التجميد غير المرخصة.وتحرر محضر ٣٩٣ جنح أمن دولة ضد ث ع ح، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.