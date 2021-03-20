رئيس جامعة بني سويف: إطلاق مبادرة لتوزيع الكمامات على الطلاب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن إطلاق مبادرة لتوزيع كمامات مطبوع عليها شعار طلاب من أجل مصر بجامعة بنى سويف، حيث استهدف اليوم الأول للتوزيع طلاب الجامعة بالحرم الجامعي بمجمع غرب النيل.وأوضح الدكتور منصور أن المبادرة تستهدف الطلاب والطالبات بالجامعة والتي تستمر على مدار أسبوع، وتم تخصيص أيام محددة لمجمعي ٣٣٠ فدانا بشرق النيل وتعليم صناعي، مؤكدًا أن اليوم الأول للمبادرة تم توزيع أكثر من ١٠٠٠ كمامة على الطلاب المتواجدين بالامتحانات في كليات مجمع غرب المختلفة.وأوضح الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر أن هناك دعما كبيرا من الدكتور منصور حسن لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيرًا أن الطلاب عبروا عن فرحتهم باهتمامه بهم، وأن هذا التوزيع يعتبر الأول من نوعه لكيان طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات.