23832 إصابة بكورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 401 وفاة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعا من 386 في اليوم السابق، وسجلت 23832 إصابة جديدة انخفاضا من 25735 في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي 104642، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 3.35 مليون حالة في المجمل حتى الآن.