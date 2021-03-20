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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية: تصاعد توترات روسيا والصين مع البيت الأبيض

السبت 20/مارس/2021 - 09:57 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بدأت في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بداية صعبة وعدائية.
وأشارت الصحيفة في سياق تقرير نشرته السبت على موقعها الإلكتروني إلى أن بايدن أيد مؤخرا تقييم أحد الإعلاميين الذي وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، وهدد بايدن بأن بوتين سيدفع ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية، ورد بوتين متمنيا لبايدن "صحة جيدة" وهو رد "يذكّر أي شخص بتسميم معارضي الكرملين"، وفقا للصحيفة.
بعد ذلك بيوم واحد تبادل المسؤولون الأمريكيون والصينيون كلمات حادة في اجتماعهم الأول منذ تنصيب بايدن، إذ أشارت بكين إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون قلقة بشأن الديمقراطية داخل حدودها أكثر من قلقها من خارجها.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن تأمل في مواجهة روسيا والصين من خلال تعزيز تحالفات الولايات المتحدة والعمل بالتنسيق مع الشركاء للضغط على البلدين لتغيير سلوكهما، كما تظهر موسكو وبكين إشارات عدائية تجاه إدارة بايدن مما يشير لاستعداد البلدين أيضا لمواجهة الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة برنامج الأمن عبر المحيط الأطلسي في مركز الأمن الأمريكي الجديد أندريا كيندال تيلور أن الحديث الحاد ليس مفاجأة بالنظر إلى القوة التي تعتقد موسكو وبكين أنهما اكتسبتاها خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال السيناتور بن ساسي عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي - في بيان يوم أمس الجمعة- "لدي العديد من الخلافات السياسية مع إدارة بايدن لكن يجب على كل أمريكي أن يتحد ضد طغاة بكين، كان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ومستشار الأمن القومي سوليفان محقين في قولهما "ليس من الجيد أبدا الرهان ضد الولايات المتحدة" ويجب الاستمرار في الكشف عن أكاذيب الرئيس الصيني شي جين بينج".
وقالت إدارة بايدن إنها تهدف إلى الاقتراب من بكين من موقع قوة، باستخدام حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي تم تمريرها مؤخرا كمثال على المرونة الاقتصادية والمحادثات مع الحلفاء والدول الشريكة كإظهار للاتفاق وفهم القواعد والأعراف الدولية.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى ألاسكا بعد لقاءاته الأولى وجها لوجه مع الحلفاء في اليابان وكوريا الجنوبية في أعقاب اجتماع بايدن الافتراضي مع قادة من الهند وأستراليا واليابان والذين يشاركون جميعا مخاوفهم بشأن بكين.
وقالت ليزا كورتيس التي شغلت منصب مدير مجلس الأمن القومي لشؤون جنوب ووسط آسيا في عهد ترامب "يبدو أن الصينيين كانوا في موقف دفاعي بعد قمة رباعية ناجحة للغاية في الأسبوع الماضي وزيارات وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى اليابان وكوريا الجنوبية في وقت سابق من الأسبوع".

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