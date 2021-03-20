قطع المياه عن بعض مناطق مدينة إسنا بسبب كسر مفاجئ

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ ساعات، كسرًا مفاجئًا في أحد خطوط المياه العمومية، بمحيط شارع كورنيش النيل بجوار كمين السياحة بقطر 10 بوصة، ما أصاب المواطنين بالذعر بسبب انقطاع المياه لمدة 3 ساعات بالمناطق المجاورة للكسر.ومن جانبه أكد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التوصل مع اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس ياسر العشاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ.لافتًا إلى أنه جار العمل على إعادة ضخ المياه من جديد لمواطنينا الكرام فور الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك.