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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة إسنا بسبب كسر مفاجئ

السبت 20/مارس/2021 - 10:04 م
قطع المياه
قطع المياه
هدى الأمير
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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ ساعات، كسرًا مفاجئًا في أحد خطوط المياه العمومية، بمحيط شارع كورنيش النيل بجوار كمين السياحة بقطر 10 بوصة، ما أصاب المواطنين بالذعر بسبب انقطاع المياه لمدة 3 ساعات بالمناطق المجاورة للكسر.

ومن جانبه أكد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التوصل مع اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس ياسر العشاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ.

لافتًا إلى أنه جار العمل على إعادة ضخ المياه من جديد لمواطنينا الكرام فور الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك.

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