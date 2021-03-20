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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسرحية «المتفائل» بقصر ثقافة الفيوم

السبت 20/مارس/2021 - 09:59 م
عرض مسرحية المتفائل
عرض مسرحية المتفائل
حسن أمين
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يستعد أبطال مسرحية المتفائل التي يخوض بطولتها النجم سامح حسين، والفنانة سهر الصايغ، لعرض المسرحية غدًا الأحد بمحافظة الفيوم.

ويقام العرض على خشبة مسرح قصر ثقافة الفيوم ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال التي تقام في عدد من محافظات الجمهورية، ويقام العرض في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويقام عرض مسرحية المتفائل بالمجان للجمهور، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال ‎برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وفرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح التعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مسرحية "المتفائل" يشارك في بطولتها بجانب سامح حسين وسهر الصايغ كل من الفنان يوسف إسماعيل، سميحة عبدالهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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