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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يقدم التهنئة للأمهات المثاليات لعام 2021

السبت 20/مارس/2021 - 10:02 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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تقدم اليوم اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بالتهنئة الى السيدة روحية محروس عبد الرحمن حبيب الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، كما هنأ السيدة وفاء محمد عبدالله على لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الأمهات المثاليات التى أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.

حيث أعرب محافظ المنوفية عن سعادتة بفوز الامهات المثاليات بهذا اللقب، مؤكدا أن اختيارهن يأتى نوعا من التقدير الرمزى وعرفانا بالجميل لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ضاربين المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة، والحفاظ على كيانها لتنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل.

هذا وقد توجه محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر فى عيدهن، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، مؤكدة أن الأم المصرية قد نجحت في تخطى كافة الصعاب، فهن أثبتن للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجها التحية لأمهات الشهداء صاحبات الفضل فى تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب وطننا الغالى.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وكرم السيدة روحية محروس حبيب الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية ووجه بصرف مساعدة مالية نظرا لظروفها، هذا وتبلغ من العمر 61عاما وقد أنجبت ثلاثة أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحملت مسؤولية الأسرة كاملة من رعاية وإنفاق بعد أن هجرها زوجها منذ أكثر من 20 عاما.

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