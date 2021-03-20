رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

السبت 20/مارس/2021 - 10:07 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
طباعة
تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى نادية حمودة حمودة العلمى الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الأمهات المثاليات التى أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.

و أعربت "المحافظ" عن سعادتها بفوز السيدة نادية العلمى بهذا اللقب، نظرًا لما قدمته من تضحيات لتربية أبنائها الثلاثة، والتى عكست قدرات المرأة واهتمامها بتنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل..

كما توجهت "محافظ دمياط" بالتحية للأمهات المصريات فى عيدهن، مؤكدة أن الأم المصرية قد نجحت في تخطى كافة الصعاب، فهن اثبتن للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجهة التحية أيضًا إلى أمهات الشهداء صاحبات الفضل فى تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب وطننا الغالى.

والجدير بالذكر أن نادية حمودة حمودة العلمى الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة والحاصلة على معهد دراسات تكميلية عام ١٩٩٢ثم ليسانس آداب وتربية عام ٢٠١٧، توفى زوجها منذ ستة أعوام، فدأبت على تربية أبنائها الثلاثة ليحصل الأول على بكالوريوس معهد عالى هندسة وتكنولوجيا والثاني على بكالوريوس فنون تطبيقية والثالث طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

موضوعات متعلقة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى


الصور

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)

عبدالمجيد سباطة: سطران فقط كانا الشرارة الأولى لـ«الملف 42» (حوار)

جلال برجس: «نحن نكتب ذواتنا.. ولا أكتب دون أن أتقمص شخصية الرواية» (حوار)