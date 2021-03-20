محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى نادية حمودة حمودة العلمى الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الأمهات المثاليات التى أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.و أعربت "المحافظ" عن سعادتها بفوز السيدة نادية العلمى بهذا اللقب، نظرًا لما قدمته من تضحيات لتربية أبنائها الثلاثة، والتى عكست قدرات المرأة واهتمامها بتنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل..كما توجهت "محافظ دمياط" بالتحية للأمهات المصريات فى عيدهن، مؤكدة أن الأم المصرية قد نجحت في تخطى كافة الصعاب، فهن اثبتن للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجهة التحية أيضًا إلى أمهات الشهداء صاحبات الفضل فى تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب وطننا الغالى.والجدير بالذكر أن نادية حمودة حمودة العلمى الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة والحاصلة على معهد دراسات تكميلية عام ١٩٩٢ثم ليسانس آداب وتربية عام ٢٠١٧، توفى زوجها منذ ستة أعوام، فدأبت على تربية أبنائها الثلاثة ليحصل الأول على بكالوريوس معهد عالى هندسة وتكنولوجيا والثاني على بكالوريوس فنون تطبيقية والثالث طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق.