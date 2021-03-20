وزيرة التضامن تكشف لـ"آخر النهار" معايير اختيار الأمهات المثاليات
السبت 20/مارس/2021 - 09:05 م
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك معايير تم وضعها لتحديد الأمهات المثاليات، مشيرة إلى أن تلك المعايير تتسق مع معايير الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المعايير تمثلت في ضرورة معرفة الأم القراءة والكتابة، وأن يكون الحد الأقصى للإنجاب 3 أطفال، وأن يحقق الأبناء درجات مرتفعة في التعليم.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن كل أم مثالية في مكانها، وسيدات مصر من أفضل أمهات الدنيا، ويُضرب بهن المثل في الكفاح وتربية الأبناء.
وتابعت "نيفين": "تقدم إلينا 498 أم مرشحة، وتم تنقيتهم ووصلوا إلى 307، وبعدها وصل العدد في النهاية إلى 27 أم مثالية، منهن الأم ذات الإعاقة، أو الأم التي ربت طفل معاق أو أكثر"، مؤكدة أن تكريم الأمهات المثاليات أقل شيء يمكن تقديمه.