وزيرة التضامن تكشف لـ"آخر النهار" معايير اختيار الأمهات المثاليات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك معايير تم وضعها لتحديد الأمهات المثاليات، مشيرة إلى أن تلك المعايير تتسق مع معايير الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المعايير تمثلت في ضرورة معرفة الأم القراءة والكتابة، وأن يكون الحد الأقصى للإنجاب 3 أطفال، وأن يحقق الأبناء درجات مرتفعة في التعليم.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن كل أم مثالية في مكانها، وسيدات مصر من أفضل أمهات الدنيا، ويُضرب بهن المثل في الكفاح وتربية الأبناء.



