«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لم تتحمل الفنانة مديحة يسري خيانة الفنان محمد فوزي لها خاصة وأن زواجهما جاء بعد قصة حب جميلة، وشعرت سمراء الشاشة في تلك اللحظة بالضعف لأول مرة في حياتها، ولكنها استطاعت تجاوز الأزمة بمجرد طلاقهما.محمد فوزي قام بخيانة مديحة يسري 3 مرات، وكانت تكتشف خيانته من خلال الفانلة الحمالات، وكانت تقوم بتلبيس زوجها الفانلة بالخطأ، وإن قام بعدلها تعرف أنه قلعها وخانها، حسبما حكى الناقد الفني طارق الشناوي عن الحيلة التي كانت تتبعها الفنانة مديحة يسري مع زوجها الفنان محمد فوزي، وذلك أثناء وجوده في برنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2".وقال طارق الشناوي: "محمد فوزي وقع في نفس الفخ 3 مرات متتالية، مكنش بيتعلم من الخطأ وآخر مرة قالت دي تالت مرة وانفصلوا، ويوم الطلاق كلمت محمد فوزي وقالت له إنت مش عايز الصحافة والوسط يعرف بخبر الطلاق، تعالى أنا عزماك النهاردة بليل فى الأوبرج نتعشى عشان لما الناس تشوفنا يقولوا شائعات".خيانة فوزي لم تكن الأولى أو الأخيرة في مشوار مديحة العاطفي والاجتماعي; فقد تزوجت خمس مرات انتهوا جميعًا بالخيانة والطلاق بعدما استغل أزواجها كثرة سفرياتها الدائمة للخارج للتخطيط لخيانتها، ومنذ آخر زيجاتها من الشيخ إبراهيم سلامة، منذ أكثر من 30 عامًا، قاطعت الزواج نهائيًا وعاشت حتى الآن أسعد فترات حياتها بدون زواج.. بدون خيانة.سمراء الشاشة أعلنت مرارًا في حوارات تلفزيونية، أنها لم تحب جميع الرجال الذين تزوجتهم بسبب الخيانة، بل لم تفكر فيهم مطلقًا بعد الانفصال الذي تم في هدوء، لأنهم لم يستطيعوا مواجهتها، وكانت في كل مرة قادرة على تجاوز المحنة حتى أخذت قرارها بالعزوف عن الزواج نهائيًا.محنة الفنانة المصرية لم تكن بخيانة أزواجها فقط، ولكنها فقدت ابنها عمرو في سن مبكرة وهو لم يتعد بعد 26 من عمره، بالإضافة إلى تأميم جميع أملاكها في الستينيات، ولكنها بدأت من جديد واستطاعت الوقوف مجددًا.