«الأقصر» تعلن في مؤتمر صحفي فوز «هناء شحات» بلقب الأم المثالية

أعلن صبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم عقد المؤتمر الإعلامى السنوى لإعلان نتيجة مسابقة الأم لهذا العام ٢٠٢١ وفوز السيدة هناء فوزى شحات بلقب الأم المثالية الأولي على محافظة الأقصر.جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتعظيم قيمة الأسرة المصرية، وصدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ بضوابط اختيار الأمهات المثاليات على مستوى جميع محافظات مصر.