«الأقصر» تعلن في مؤتمر صحفي فوز «هناء شحات» بلقب الأم المثالية
السبت 20/مارس/2021 - 11:08 م
هدى الأميرطباعة
أعلن صبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم عقد المؤتمر الإعلامى السنوى لإعلان نتيجة مسابقة الأم لهذا العام ٢٠٢١ وفوز السيدة هناء فوزى شحات بلقب الأم المثالية الأولي على محافظة الأقصر.
جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتعظيم قيمة الأسرة المصرية، وصدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ بضوابط اختيار الأمهات المثاليات على مستوى جميع محافظات مصر.
جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتعظيم قيمة الأسرة المصرية، وصدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ بضوابط اختيار الأمهات المثاليات على مستوى جميع محافظات مصر.