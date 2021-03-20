تغطية ترعة بطول 190 مترًا في الأقصر
السبت 20/مارس/2021 - 08:57 م
هدى الأميرطباعة
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا.
والجدير بالذكر انه تم تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة اسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداد الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.
وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة اسنا والجاري العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالي اللائق.
وفي السياق ذاته تم متابعة أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي وأيضا الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقة نجع الفوال والعمارات السكنية بقرية الدير، وذلك ضمن الأعمال المنفذة من مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية بمنطقة نجع الفوال بالدير.
والجدير بالذكر انه تم تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة اسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداد الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.
وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة اسنا والجاري العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالي اللائق.
وفي السياق ذاته تم متابعة أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي وأيضا الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقة نجع الفوال والعمارات السكنية بقرية الدير، وذلك ضمن الأعمال المنفذة من مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية بمنطقة نجع الفوال بالدير.