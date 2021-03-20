تغطية ترعة بطول 190 مترًا في الأقصر

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا.والجدير بالذكر انه تم تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة اسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداد الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة اسنا والجاري العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالي اللائق.وفي السياق ذاته تم متابعة أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي وأيضا الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقة نجع الفوال والعمارات السكنية بقرية الدير، وذلك ضمن الأعمال المنفذة من مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية بمنطقة نجع الفوال بالدير.