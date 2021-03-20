إجراءات احترازية مشددة بمدارس الأقصر لمواجهة كورونا

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اليوم السبت 20 مارس اجتماع مع مديرى الادارات التعليمية ومسئولى الأمن ورؤساء اقسام التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية.و ذلك بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية ومنتصر طه مدير عام التعليم الفنى ومديرى إدارتى الأمن والتربية البيئية والسكانية بالمديرية وذلك لمراجعه الاجراءات التى تتخذها الادارات التعليمية والمدارس لمواجه جائحة كورونا، مشددا على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والاهتمام بغرف العزل ومتابعة قياس الحرارة وضرورة وضع ملصقات للتوعية داخل المدارس والادارات التعليمية وتعقيم المدارس ودواوين الإدارات بصفة دورية.كما أكد علي ضرورة التعقيم لجميع المدارس من خلال التنسيق الطب الوقائى ومتابعة مديري المدارس بالتواصل مع ادارة التربية البيئية والسكانية ومنسق الحملات الصحية بالمديرية للتنسيق بكيفية تطهير المدارس في حال ظهور اي حالات كورونا بعد اتخاذ الاجراء القانوني وابلاغ الادارة والمديرية بتقرير سريع في حينه.وأشار السيد الى انه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الاوضاع لحظيا وتلقى التقارير اليومية بمتابعة المدارس.وفى ذات السياق اكد السيد علي ضرورة الالتزام بعدم منح رؤساء الأقسام إجازات اوتطبيق نظام التناوب الا فى الحالات التى تستدعى ذلك كالاصابة بالفيروس او المخالطة لمصاب.كما اكد على ان الامتحانات مسئولية مديرى الادارات مسئولية كاملة.كما وجه المخزون السلعي للادارات بإعداد وتجهيز سجلات بكل ادارة تعليمية.