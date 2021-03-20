رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة عامل لجنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفل

السبت 20/مارس/2021 - 08:55 م
هتك عرض
هتك عرض
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت، إحالة عامل لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة مع استمرار حبسه، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض طفل واستدراجه لسلم إحدى العمارات السكنية بمدينة نبروه ومحاولة التعدي عليه جنسيًا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية في 5 مارس الماضي يفيد بحضور "ع.ا"، 42 عامًا، ربة منزل، وبصحبتها نجلها "عبدالرحمن"، 12 عامًا،  لمركز شرطة نبروه، تتهم "إسلام.أ.ا"، بمحاولة التحرش بنجلها وهتك عرضه خلال نزوله لشراء بعض الحلوى من السوبر ماركت، تعالى صوت صراخ نجلها، ليبلغها بمحاولة أحد الأشخاص ويرتدي ملابس باللون الأصفر بالتعدي عليه جنسيًا بسلم العمارة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة العقيد على خضر مفتش المباحث، والرائد محمد على إسماعيل رئيس مباحث مركز نبروه، معاونه النقيب مصطفى فؤاد، إلى مكان الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة جري تحديد المتهم وضبطه.

وبالعرض على المستشار أحمد المسلمي رئيس نيابة طلخا، قرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد سؤال والدة المجني عليه والتي أقرت بأن المتهم حاول التعدي على نجلها جنسيًا بعد أن تناهى إلى سماعها صراخ المجني عليه لاستبيان الأمر أبلغها نجلها بقيام المتهم بملامسة عضوه الذكري بجسده قاصدًا هتك عرضه.

وأكدت التحريات السرية التى أجراها النقيب مصطفى فؤاد، معاون مباحث مركز شرطة نبروه، صحة ارتكاب المتهم للواقعة.

موضوعات متعلقة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبد الحليم حافظ؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. ملتقى الشربيني الثقافي يستضيف حسن طلب في أمسية شعرية

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

«أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي القنال».. أمسية بثقافة بورسعيد

غدًا.. أمسية للشعر النسائي بمناسبة أعياد الأمومة في بيت الست وسيلة