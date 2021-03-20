إحالة عامل لجنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفل

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت، إحالة عامل لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة مع استمرار حبسه، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض طفل واستدراجه لسلم إحدى العمارات السكنية بمدينة نبروه ومحاولة التعدي عليه جنسيًا.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية في 5 مارس الماضي يفيد بحضور "ع.ا"، 42 عامًا، ربة منزل، وبصحبتها نجلها "عبدالرحمن"، 12 عامًا، لمركز شرطة نبروه، تتهم "إسلام.أ.ا"، بمحاولة التحرش بنجلها وهتك عرضه خلال نزوله لشراء بعض الحلوى من السوبر ماركت، تعالى صوت صراخ نجلها، ليبلغها بمحاولة أحد الأشخاص ويرتدي ملابس باللون الأصفر بالتعدي عليه جنسيًا بسلم العمارة.وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة العقيد على خضر مفتش المباحث، والرائد محمد على إسماعيل رئيس مباحث مركز نبروه، معاونه النقيب مصطفى فؤاد، إلى مكان الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة جري تحديد المتهم وضبطه.وبالعرض على المستشار أحمد المسلمي رئيس نيابة طلخا، قرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد سؤال والدة المجني عليه والتي أقرت بأن المتهم حاول التعدي على نجلها جنسيًا بعد أن تناهى إلى سماعها صراخ المجني عليه لاستبيان الأمر أبلغها نجلها بقيام المتهم بملامسة عضوه الذكري بجسده قاصدًا هتك عرضه.وأكدت التحريات السرية التى أجراها النقيب مصطفى فؤاد، معاون مباحث مركز شرطة نبروه، صحة ارتكاب المتهم للواقعة.