رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2253 إصابة بكورونا في لبنان

السبت 20/مارس/2021 - 08:54 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
طباعة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) حتى اليوم السبت، في لبنان إلى 436575 بعد تسجيل 2253 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى
5715 بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 2213 من بين المقيمين و40 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 436575 منذ 21 فبراير من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5715 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعًا قياسيًا.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2021331.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى


الصور

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبد الحليم حافظ؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. ملتقى الشربيني الثقافي يستضيف حسن طلب في أمسية شعرية

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

«أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي القنال».. أمسية بثقافة بورسعيد

غدًا.. أمسية للشعر النسائي بمناسبة أعياد الأمومة في بيت الست وسيلة