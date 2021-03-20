رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيو مكسيكو الأمريكية تعتزم توسيع برامج الإعفاء الضريبي

السبت 20/مارس/2021 - 08:48 م
ولاية نيو مكسيكو
ولاية نيو مكسيكو
وكالات
طباعة
تعتزم ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، توسيع برامج الإعفاء الضريبي للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض بموجب إجراء أقرته الهيئة التشريعية للولاية في وقت متأخر من يوم الجمعة، بإرساله إلى حاكمة الولاية الديمقراطية، ميشيل لوجان جريشام.
وسيكون الائتمان الضريبي للأسر العاملة في الولاية مفتوحا أمام مقدمي الطلبات الجدد، بما في ذلك البالغين الذين ليس لديهم أطفال وتتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسيزيد مبلغ الائتمان من 17% من ائتمان ضريبة الدخل الاتحادي إلى 20% هذا العام و25% بحلول أول يناير 2023، ووافق مجلس النواب على الإجراء الأصلي، الذي كان من شأنه أيضا أن يزيد بعض الضرائب، بأغلبية 42 صوتا مقابل 27.

وأقر مجلس الشيوخ نسخة معدلة ووافق عليها مجلس النواب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبد الحليم حافظ؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. ملتقى الشربيني الثقافي يستضيف حسن طلب في أمسية شعرية

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

«أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي القنال».. أمسية بثقافة بورسعيد

غدًا.. أمسية للشعر النسائي بمناسبة أعياد الأمومة في بيت الست وسيلة