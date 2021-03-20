نيو مكسيكو الأمريكية تعتزم توسيع برامج الإعفاء الضريبي

تعتزم ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، توسيع برامج الإعفاء الضريبي للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض بموجب إجراء أقرته الهيئة التشريعية للولاية في وقت متأخر من يوم الجمعة، بإرساله إلى حاكمة الولاية الديمقراطية، ميشيل لوجان جريشام.وسيكون الائتمان الضريبي للأسر العاملة في الولاية مفتوحا أمام مقدمي الطلبات الجدد، بما في ذلك البالغين الذين ليس لديهم أطفال وتتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وسيزيد مبلغ الائتمان من 17% من ائتمان ضريبة الدخل الاتحادي إلى 20% هذا العام و25% بحلول أول يناير 2023، ووافق مجلس النواب على الإجراء الأصلي، الذي كان من شأنه أيضا أن يزيد بعض الضرائب، بأغلبية 42 صوتا مقابل 27.وأقر مجلس الشيوخ نسخة معدلة ووافق عليها مجلس النواب.