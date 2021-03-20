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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

السبت 20/مارس/2021 - 08:48 م
دار الكتب
دار الكتب
ايهاب مصطفى
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ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية مناقشة كتاب "دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة"، تأليف الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الواحدة ظهرًا، وذلك تحت إشراف أ.د. نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

المناقشة يشارك فيها الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ود. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والشاعر والكاتب عبده الزراع ود. محمد زيدان الشاعر والناقد الأدبي يدير المناقشة الكاتب أحمد زحام نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا.

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