بسبب خلافات عائلية.. إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح في مشاجرة بسوهاج

أصيب ٥ أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، منذ قليل، في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.بدأت أحداث الواقعة، بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة أخميم بوقوع مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز، ووجود مصابين.تبين إصابة كل من، هشام علي سعيد ٥٠ عامًا، وشقيقه "شعبان" ٦٥ عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، احمد محمد علي سعيد ٤٠ عامًا، جرح رضي بالرأس طول ٧ سم واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه "حمادة" ٣٥ عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس ٥ سم ونزيف بالمخ، وشقيقه "ضاحي" ٢٧ عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس ١٠ سم ونزيف بالمخ.جري نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.