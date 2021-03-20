بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

وجد حسين السيد نفسه في ورطة، حيث كان في طريقه إلى منزل والدته التي تقطن في الدور السادس، وتذكر وهو يعتلي درج السلم أن الليلة هو وقت الاحتفال بعيد الأم، فخجل أن يذهب لوالدته خالي الوفاض، فخطرت له فكرة.لم يحبذ أن ينزل حسين السيد السلم مرة ثانية ليشتري لوالدته هدية، ولكنه فضل أن يستخدم موهبته للتعبير لأمه عن حبه لها، فأخرج الورقة والقلم اللذين لا يفارقانه، وبدأ في كتابة سطور أغنية «ست الحبايب».واستكمل حسين السيد صعود السُلم، وألقى على مسامع والدته الكلمات، فأعجبت بها، وظنت وقتها أنه جهزها لها منذ أيام طويلة، ولم يخبرها حسين بالقصة في حينها.لم يكتف حسين السيد بذلك بل وعد والدته بأنها ستسمع الأغنية غدًا في الإذاعة، ولم يعرف لحظتها أن الأمر صعب، إلا أنه حاول وتحدث تليفونيًا إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأسمعه كلمات الأغنية فأعجب عبد الوهاب بها ووعده بأنه سيقوم بتلحينها لتكون جاهزة للإذاعة بعد ساعات. حسب "الموعد".حماس الموسيقار محمد عبد الوهاب جعل حسين السيد يفكر في الفنانة فايزة أحمد لتكون الصوت الذي يعبر عن الأم في عيدها، فاتصل بها وعرض عليها الأغنية، فأبدت فايزة أحمد إعجابها بالأغنية وبالفعل قامت بغنائها في اليوم التالي بالإذاعة، ووفى حسين بوعده لوالدته في عيد الأم.