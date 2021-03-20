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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: البلد محفوظة ببركة سيداتها.. وكل أم شهيد هي «مثالية»

السبت 20/مارس/2021 - 08:44 م
جريدة الدستور
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هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الأمهات المثاليات، وكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أن المرأة المصرية وتد حافظ على قوام الدولة المصرية في كل العصور.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل أم قدمت شهيدا هي أم مثالية، وكل أم كافحت في تربية أولادها رغم الصعاب هي أيضًا أم مثالية.

وقال "الباز"، إن كل شخص أمه لا زالت على قيد الحياة يذهب إليها ويبرها ويكسب رضاها، وكل من ماتت أمه عليه أن يدعو لها بالرحمة.

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرم غدا الأمهات المثاليات، منوها أن البلد محفوظة ببركة سيداتها.


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