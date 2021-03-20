مستشار محافظ مأرب: نتوقع سيطرة الجيش اليمني على المحافظة خلال أيام

توقع مستشار محافظ مأرب إعلان سيطرة الجيش اليمني على كامل المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية خلال أيام قليلة.وقال المستشار، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، إن: "الجيش الوطني قلب المعادلة في تعز والجوف وخلال أيام سيقلبها في مأرب"، مؤكدا أن الجيش اليمني حقق مزيدا من التقدم في الكسارة بعد معركة عنيفة.جاء ذلك، بعدما أعلن محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، أن الحوثيين قصفوا المحافظة في يناير وفبراير بأكثر من 27 صاروخا باليستيا استهدفت أحياء سكنية ما خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفالمن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي: إن الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش بمأرب نجحت في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن الانتصارات تواصلت في جبهات مأرب.يشار إلى أن الجيش اليمني يخوض منذ أيام، معركة شرسة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب محققا تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية.