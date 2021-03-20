رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 30 طن أرز مسوس بسوهاج قبل توزيعها

السبت 20/مارس/2021 - 09:48 م
ضبط سيارة محملة بـ
ضبط سيارة محملة بـ 30 طن أرز
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة على الجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية؛ للتأكد من مدى سلامة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه أوضح محمد حسن مدير مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه تم تنفيذ حملة على الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، أسفرت عن ضبط سيارة محملة عليها 30 طن أرز به سوس ونسبة تكسير عالية غير مسموح بها، ومن الفحص الظاهرى وجد أن الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير مكتب مراقبة الأغذية أنه تم سحب عينات من كمية الأرز المضبوطة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص المعملي، وبيان عما إذا كان بها بكتيريا أو ميكروبات من عدمة وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وحرر بذلك محضر بقسم تان سوهاج يحمل رقم 289 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021.

وأشار حسن إلى أن الحملة تمت بإشراف من عبدالرؤف المغربي، زكريا سرور، رأفت بهنام مراقبى عام الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكتب أغذية إدارة سوهاج برئاسة إيهاب صابر رئيس مكتب أغذية إدارة سوهاج، محمود نفادي، أبو بكر عطية مفتشي الأغذية بالإدارة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتورة كريمة محمد حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة غادة أحمد محمد مدير عام المديرية والقسم الوقائي، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت وأماكن تداول المنتجات الغذائية والمصانع وضبط المخالفين.

موضوعات متعلقة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)

عبدالمجيد سباطة: سطران فقط كانا الشرارة الأولى لـ«الملف 42» (حوار)

جلال برجس: «نحن نكتب ذواتنا.. ولا أكتب دون أن أتقمص شخصية الرواية» (حوار)