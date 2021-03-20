القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل في الدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات توزيع الأدوية بالدقهلية براتب 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة موزعين ومندوبين مبيعات على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.كما تطلب الشركة أيضا عدد من السائقين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01090029694، والتواصل مع المدير المسئول عمرو نادر، أو التوجه لمقر الشركة في أرض صقر، بجوار محطة القطار، الدقهلية.