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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي القنال».. أمسية بثقافة بورسعيد

السبت 20/مارس/2021 - 08:36 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى
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تُعقد أمسية ثقافية بعنوان "أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي منطقة القنال" في الخامسة مساء الخميس 25 مارس الجاري بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الثقافة بالمحافظة احتفالا بها كعاصمة الثقافة 2021.

وذلك تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفى إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ. د. هشام عزمي، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أ.د. أحمد عواض.

تقام الأمسية بمشاركة عدد كبير من المتخصصين منهم: د. أسماء حمودة مصممة آلة السمسمية، أ.د سميح شعلان أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، أ.د محمد شبانة أستاذ الغناء والموسيقى بأكاديمية الفنون، أ.د نهلة إمام أستاذ الأنثروبولوجيا بأكاديمية الفنون، الشاعر البورسعيدي الكبير كامل عيد، الفنان محسن العشري عازف السمسمية.

تدير الأمسية ا.د رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس؛ تقام الأمسية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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