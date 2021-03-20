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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رشاد يشارك في احتفالية «حماة الوطن» لتكريم الأمهات المثاليات

السبت 20/مارس/2021 - 11:13 م
أشرف رشاد الشريف
أشرف رشاد الشريف
أشرف لاشين
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شارك أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بفندق تريومف.

يأتي ذلك بهدف تعميق التواصل والتقارب مع الأحزاب الوطنية وبناء جسور قوية من العلاقات لتصب في صالح إثراء الحياة السياسية التي تشهد انتعاشة وحالة تطور كبيرة للغاية، وإظهار حجم العلاقة التي تربط الأحزاب المصرية.

يشارك في الحفل الفريق أسامة الجندي، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، راندا مصطفى أمينة المرأة، أحمد العطيفي أمين التنظيم، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، كما شارك عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه وأعضاء البرلمان ومجموعة من الشخصيات العامة والسياسية.

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