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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تأسف لقطع كوريا الشمالية العلاقات الدبلوماسية

السبت 20/مارس/2021 - 08:30 م
رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا
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أعربت ماليزيا عن أسفها الشديد إزاء قرار كوريا الشمالية بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، ووصفته بأنه غير ودي وغير بناء، ولا يحترم روح الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار بين أعضاء المجتمع الدولي.
وأصدرت ماليزيا، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، السبت، أوامرها لجميع الموظفين الدبلوماسيين الكوريين الشماليين وأسرهم في سفارة كوريا الشمالية بكوالالمبور لمغادرة هذه البلاد في غضون 48 ساعة.

وقد أعلنت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، أنها ستنهي العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا احتجاجًا على قرار محكمة كوالالمبور العليا الذي قضى يوم 9 مارس الجاري، برفض الاستئناف الذي تقدم به رجل الأعمال الكوري مون كول-ميونغ ضد طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الارتكاب بجريمة غسل الأموال

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