غدا الحكم على عامل بتهمة قتل أحد رجال الشرطة في مصر القديمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الأحد الحكم على عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار إعدامه من عدمه.يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وامانة سر خالد عبد المنعمكشف أمر الإحالة قيام المتهم ملاك. م، عامل رخام بقتل المجني عليه محمد سعيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وصمم علي تحقيق المنية علي قتل ايا من رجال الشرطة وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتي أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الابيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من اصابات والتي أودت بحياته.وأضاف أمر الاحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهدة المجني عليه إلا أن اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه متلبسا بالجريمة.