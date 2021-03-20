رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حقيقة ارتباط مرض السكرى بالصداع النصفى عند النساء

السبت 20/مارس/2021 - 08:30 م
مرض السكرى بالصداع
مرض السكرى بالصداع النصفى
إسلام جمال
طباعة
مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم، بينما الصداع النصفي حالة مزمنة وعرضية تتميز بالصداع الشديد، خاصة في منطقة واحدة من الدماغ يليها الغثيان والحساسية للضوء.

ويمكن أن يسبب مرض السكري العديد من المضاعفات، بما في ذلك الصداع النصفي، فهذه الحالة منتشرة بين الرجال بنسبة 6% والنساء 18%.

في هذا التقرير، أوضح الأطباء حقيقة ارتباط مرض السكري والصداع النصفي عند النساء، وفقًا لما ذكره موقع «بولد سكاي».

أظهرت دراسة أن النساء المصابات بالصداع النصفي النشط يتعرضن لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالنساء اللائي ليس لديهن تاريخ من الصداع النصفي.

ويمكن أن يكون هذا بسبب المستويات المرتفعة من بلازما الأحماض الدهنية وأجسام الكيتون، والتي تم الإبلاغ عنها قبل نوبة الصداع النصفي.

أشار الباحثون، إلى إن الزيادة في أجسام الكيتون تعمل كعامل محفز في ظهور الصداع النصفي، الأمر الذي يجعل الصداع النصفى يقلل من خطر إصابة النساء بمرض السكري.

ويمكن لنظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم أن يكون له تأثير آلام الصداع النصفي عن طريق تقليل السيتوكينات الالتهابية، وتحسين حالات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي التي ترتبط أيضًا بالصداع النصفي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«بونو» حارس إشبيلية يسجل هدفا ويقود فريقه للتعادل مع بلد الوليد

فوز برايتون على نيوكاسل 3-0 فى الدورى الإنجليزى

الأهلى يفوز على المعادى فى دورى كرة اليد للسيدات

نيس يفوز على مارسيليا 3-0 فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلى

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب