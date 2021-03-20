حقيقة ارتباط مرض السكرى بالصداع النصفى عند النساء

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم، بينما الصداع النصفي حالة مزمنة وعرضية تتميز بالصداع الشديد، خاصة في منطقة واحدة من الدماغ يليها الغثيان والحساسية للضوء.ويمكن أن يسبب مرض السكري العديد من المضاعفات، بما في ذلك الصداع النصفي، فهذه الحالة منتشرة بين الرجال بنسبة 6% والنساء 18%.في هذا التقرير، أوضح الأطباء حقيقة ارتباط مرض السكري والصداع النصفي عند النساء، وفقًا لما ذكره موقع «بولد سكاي».أظهرت دراسة أن النساء المصابات بالصداع النصفي النشط يتعرضن لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالنساء اللائي ليس لديهن تاريخ من الصداع النصفي.ويمكن أن يكون هذا بسبب المستويات المرتفعة من بلازما الأحماض الدهنية وأجسام الكيتون، والتي تم الإبلاغ عنها قبل نوبة الصداع النصفي.أشار الباحثون، إلى إن الزيادة في أجسام الكيتون تعمل كعامل محفز في ظهور الصداع النصفي، الأمر الذي يجعل الصداع النصفى يقلل من خطر إصابة النساء بمرض السكري.ويمكن لنظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم أن يكون له تأثير آلام الصداع النصفي عن طريق تقليل السيتوكينات الالتهابية، وتحسين حالات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي التي ترتبط أيضًا بالصداع النصفي.