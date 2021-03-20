أدت لإصابات خطيرة.. فض مشاجرة بين قبيلتين من عرب الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم بقيادة رئيس مباحث القسم الرائد حسين فواد، منذ قليل، من فض مشاجرة بين قبيلتين من العرب إحداهم بمساكن كيمان فارس خلف كلية التربية، والأخرى بعزب العرب بالصيفية، حيث تم استخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والمولوتوف، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات خطيرة، وتم نقلهما الي المستشفي العام، وبعض الإصابات السطحية لبعض الاشخاص.وتمكن الرائد حسين فواد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من القبض علي بعض الأطراف المشاجرة والبحث عن الأسلحة المستخدمة.وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطار بالواقعة وأعطى تعليمات مشددة بالقبض علي الجناة وضبط الاسلحة المستخدمة، وعمل كردون أمني لعدم تجدد المشاجرة مرة ثانية.