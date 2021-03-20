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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان

السبت 20/مارس/2021 - 08:28 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنح قصر النيل غدا الأحد محاكمة رانيا يوسف فى الجنحة رقم 388 لسنه 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان فى الحلقة المذاعة على قناة الرشيد العراقية مع المذيع نزار الفارس بتاريخ 112021.

وكان المحامي أشرف ناجي قد تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه إلى أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

وتضمنت الدعوي أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجيء الشعب المصري والعربي كله بحلقة من احد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن اليها الأولى في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس" وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.

واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت على انه احنا المصريين مكناش محجبين وان الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات واواخر السبعينات.

وأضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل وقد سبق ان تم التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف" ولكن هذه المرة تم نشر هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.

وطالبت الدعوى بتوقيع اقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 982، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي ونشر اخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المباديء والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتكدير الامن والسلم العام والاساءة للثوابت الدينية الإسلامية وإنكار المفروض من الشرع وتهديد وتكدير الامن والسلم العام، مع الزامها بان تؤدي للطالب مبلغ اربعون الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.

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