غدا الحكم على 20 متهما بالاتجار في البشر بالأزبكية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، غدا الأحد الحكم على عصابة للاتجار فى البشر بالأزبكية.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: شريف.ح، وائل.م، احمد.س، احمد. م، هدي.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر.ع، حمدي.م، كريم.ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلي.ا، وشهرتها ام مروة، حسن.ا، وشهرته خالد المصري، خالد.م، ياسر.ح، ايمن.ع، احمد.ع وشهرته احمد الصعيدي، احمد.ر وشهرته ابو حمزة، مصطفي.ر وشهرته الحمزاوي، جمال الدين ن.وكان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد كشف أنهم جميعا انضموا الي جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن،حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان،محمد جمال حسن، محمد حسن احمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لاشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الاول حتي الثالث علي نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.