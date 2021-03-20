دراسة: توصيل اللقاحات إلى الرئتين مباشرة يعزز الاستجابات المناعية ضد الالتهابات

تمكن باحثون أمريكيون في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "(MIT) من تطوير استراتيجية للتطعيم يمكنها أن تساعد على إيجاد جيش من الخلايا الجاهزة للدفاع عن جسد الإنسان، حيث تقدم هذه الاستراتيجية استجابة أسرع لمقاومة الفيروسات التي تهاجم الجسد.وأوضح الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الدكتور داريل إيرفين، أنه تم التركيز في الأبحاث على استجابات الخلية التي ستكون مفيدة ضد الفيروسات أو السرطان، حيث تم استخدام بروتين "الزلال" للحصول على لقاح عبر حاجز الغشاء المخاطيوأشار إلى أن الباحثين قاموا بتوصيل اللقاحات إلى الرئة مباشرة، وأثبتت فعاليتها بصورة كبيرة في مضاعفة كفاءة ذاكرة خلايا "تي" في رئتي الفئران بنسبة بلغت 25 بالمائة، مقارنة بمجموعة أخرى من الفئران حصلوا على اللقاح عن طريق العضل بعيدا عن الرئتين.