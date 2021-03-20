7 معلومات عن ندى حافظ المؤهلة لأولمبياد «سلاح السيف» بطوكيو

تأهل منتخب مصر لسلاح السيف رجال، اليوم الأحد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبل بالعاصمة اليابانية، كما نجحت ندى حافظ في التأهل للأولمبياد في منافسات سلاح السيف للسيدات، في طوكيو.ويرصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن ندى حافظ في سياق السطور التالية:1- من مواليد 28 أغسطس 1997.2- مثّلت مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.3- طولها 168، الوزن 58 كجم، صاحبة يد يمنى.4- حققت ندى حافظ الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب.5- لعبت الجمباز قبل البدء بسلاح السيف إلا أنها لم تستمر بها.6- بدأت بعلب سلاح السيف وهي في عمر الـ13 عامًا.7- نجحت في التأهل للأولمبياد طوكيو 2021.