«الزينة.. سيرة وجع» و«الست زكي».. أعمال تستعيد الأمومة

بمناسبة الاحتفال بأعياد الأمومة، والتى غالبا تأتي باستعادة الحديث عن دور الأم والتي يتم اختزاله في يوم 21 مارس من كل عام، على جانب آخر من هذه الاحتفالات شهد المشهد الإبداعي في مجالي القصة والرواية احتفاء من طراز خاص وعبر استدعاء دور الأم في حياتنا عبر الرواية والقصة.فقد قدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، روايته "الزينة.. سيرة وجع " وهي الرواية الأولى له، والتي جاءت كسيرة روائية عن والدته، ودورها في حياته، ونجح في تقديم صورة الأم والتي تشبه تماما أغلب المصريات، "الزينة" سيرة وجع كما هو واضح من العنوان، سيرة مشوار طويل وعاصف وملهم، وبالطبع اشتبكت فيه سيرة الكاتب والصحفي والأكاديمي ومشواره مع سيرة والدته، وجاءت سيرة مشواره مجرد هامش لمتن كبير تحتويه وتظله سيرة الأم.وصفتها الكاتبة سناء البيسي: "صاحب «الزينة» كتب كتابه الملتهب أسى وشجنًا عن أمه.. حياتها ومماتها.. أفراحها وأتراحها. قهرها وصبرها. دينها ومعبدها. بيتها ومطرحها.. يُسرها وصبرها. ريفيتها ونباهتها. زهدها وقناعتها. حسمها وفصلها. هشاشتها وصلابتها. حبها لزوجها: صعب ومغلبنى بس طيب وابن حلال. فتحت عينى لقيته. لا عرفت راجل غيره ولاّ خلاّنى محتاجة أعرف راجل غيره. خطفنى من كل الناس. غضبه جوّاه. لا بيقسى ولا بيجرح".ومن جانبه؛ لفت المؤرخ محمد عفيفي عبر مقالته المنشورة بأخبار الأدب، إلى أن "يدفع فقدان الأم محمد الباز إلى الخروج من المجال العام والدخول إلى الخاص وزمان البوح، أو ما أسماه هو "سيرة وجع" ومن عتبات النص نلمس هذه الظاهرة "زمان البوح" عبر صورة الأم على الغلاف متحديا كل المقولات الوهابية الزائفة المستجدة على المجتمع المصري من أن "المرأة عورة"، ومع عتبات النص يبدأ الباز البوح "كانت أمى.. وكنت أباها"عبارة محملة بكل التراث المصري للألم الذي سبق الإشارة ويتجلى المعنى أكثر من حيث الأمومة في حد ذاتها ليت فقط كرسالة إنسانية. ولكن كعبادة إلهية".وفي نفس السياق وبنفس منطق الدكتور محمد الباز ذهبت الكاتبة والقاصة إلهام الجمال، بإصدار متتاليتها القصصية تحت عنوان "الست زكي" ويتصدر غلاف المجموعة صورة والدتها.وتقول إلهام الجمال: أردت استعادة والدتي عبر المتتالية بدءا من إعلان اسمها "زكي" الذي يقابل بالغرابة من كل من يسمعه إلى جانب تصدير صورتها في الغلاف والذي يعني لي استعادة الذكريات العديدة التى تجمعنا.الفارق بين المتتالية القصصية التى صدرتها إلهام الجمال ورواية "الزينة.. سيرة وجع" أن الأولى بها جزء كبير من تخيل للكاتبة، أما الأخيرة فهي سيرة اعتمدت في أساسها على تجربة عاشها الكاتب بكل تفاصيلها، وكلاهما يلتقيان في هدف واحد هو استعادة الأمومة ولحظاتها وتلك المواقف الإنسانية المفرطة والملهمة، تقتربان في رصد "المكان" بيئة الريف وطقوسه.