الكاميرون تتفاوض بشأن تعليق جديد لسداد ديونها المستحقة لفرنسا

قال كريستوف جيلهو، السفير الفرنسي لدى الكاميرون إن حكومة ياوندى بعد أن استفادت من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، التي أقرتها دول مجموعة العشرين ونادي باريس، بما في ذلك فرنسا في عام 2020، فإنها تعتزم الحصول على تجديد هذا التسهيل من فرنسا، للسنة المالية 2021.جاء هذا التصريح خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر لجنة التوجيه بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته اليوم السبت وكالة الأنباء الكاميرونية.وأضاف السفير الفرنسي: "لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، طلبت الكاميرون الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ووافقت فرنسا، بصفتها عضوًا في نادي باريس ومجموعة العشرين، على هذا الطلب، وأنه تم مؤخرًا توقيع اتفاقية بين البلدين للتعليق المؤقت للمواعيد الاستحقاق النهائية لعام 2020، وأن المباحثات الخاصة بشأن المواعيد النهائية لعام 2021 ما زالت مستمرة بين الجانبين".ولم يتم الكشف عن مبلغ مظروف الديون الذي يتعين على الكاميرون سداده لفرنسا في عام 2021.يشار إلى خلال الفترة من الأول من مايو إلى 31 ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، بلغ هذا المبلغ نحو 72.6 مليار فرنك أفريقي.