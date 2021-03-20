ضبط 155 صنفا من الأدوية غير المسجلة بـ«الصحة» والمهربة بشبراخيت

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالاشتراك مع ادارة العلاج الحر بالمديرية حملة تفتيشية على العيادات الخاصة بمركز شبراخيت تحت اشراف الدكتورة نسرين نادر عبدالعزيز مديرة إدارة التفتيش الصيدلي والدكتور مهدي هيوب مدير ادارة العلاج الحر.حيث تمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من الادوية داخل عيادة طبيب بشرى غير مصرح له بحيازة او تداول الادوية يبلغ عددها ١٥٥ صنف من الأدوية، منها ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة ومجهولة المصدر ولم تخضع للرقابة والتحليل من وزارة الصحة، كما تم ضبط كمية من الادوية المرخصة بوزارة الصحة وهي غير مصرح بوجودها كون وجودها داخل عيادة طبيب بشرى وتم تحريز الاصناف وتحرير محاضر بالمخالفات تحت تصرف النيابة.هذا وقد أشاد الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل الوزارة بالجهد المبذول والاداء المتميز وأوصى بتكثيف وتشديد الرقابة والمتابعة وضبط سوق الدواء.