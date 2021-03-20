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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية بدمياط تستكمل دراستها ودراسة أبنائها بعد وفاة زوجها

السبت 20/مارس/2021 - 08:20 م
الأم المثالية بدمياط
الأم المثالية بدمياط
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فوز نادية حمودة حمودة العلمي، بلقب الأم المثالية في محافظة دمياط، وهي أرملة منذ 6 سنوات وتبلغ من العمر 54 سنة، حاصلة على شهادة من معهد دراسات تكميلية وليسانس آداب وتربية.

«نادية» لديها ابن حاصل على بكالوريوس هندسة وآخر بكالوريوس فنون تطبيقية، وثالث طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، وتزوجت عام 1993 من زوج يعمل أويمجى "نجار أُويمة" بأجر أسبوعي في ورشة خاصة وأثمر هذا الزواج عن 3 أبناء ذكور.

أصيبت الأم عام 2010 بمرض السرطان وكان الأبناء في مراحل التعليم الأولى وعانت الأم كثيرا من المرض وترددها على المستشفى للعلاج والحصول على جرعات العلاج الكيماوي والإشعاعي مما أثر ذلك على نفسيتها كثيرا.

كان الزوج الداعم الأول للأم فأشار عليها بأن تشغل نفسها حتى تستكمل تعليمها حيث كانت حاصلة على دبلوم دراسات تكميلية وبالفعل التحقت بكلية الآداب قسم لغة إنجليزية «تعليم مفتوح» وتوفى عام 2015 اثر إصابته بارتفاع شديد بالضغط ونزيف بالمخ عندما كان يقوم على رعاية الصائمين في أحد المساجد.

واستجمعت الأم كل ما لديها من قوة وحثت أبنائها على استكمال دراستهم ودراستها معًا وكان مصدر الدخل الوحيد هو راتبها حيث أن الزوج لم يكن له معاش، كانت تأخذ حصص إضافية بأجر إضافي لزيادة دخلها وتعمل في الكونترول لمدارس الدبلومات الفنية وتعود في ساعة متأخرة من الليل لأبنائها حتى تتمكن من تلبية احتياجات أبنائها ودراستهم.

اهتمت الأم برعاية أبنائها وساعدها تفوق الأبناء وحصولهم على شهادات تقدير في مجالات رياضية وتعليمية وفى مجال البيئة، كما حصلت الأم على ليسانس آداب وتربية قسم لغة انجليزية عام 2017.

حصل الابن الأول على بكالوريوس هندسة وساعدته الأم في الحصول على وظيفة بشركة خاصة، والابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون تطبيقية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاليا يؤدى الخدمة العسكرية بسيناء، ومازال الابن الثالث في السنة النهائية بكلية الحقوق ويعمل بصيدلية خاصة.

ومازالت الأم تمارس عملها وتأخذ دورات تدريبية لرفع مستواها للحصول على أعلى المراتب بالتربية والتعليم ولديها العديد من شهادات التقدير في مجالات شتى وكانت تتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية لمساعدة المحتاجين، رغم كل ذلك فهي تهتم بأسرتها وترعى والداتها المسنة التي تبلغ من العمر 81 عاما.

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